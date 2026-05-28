Нападающий сборной России Иван Сергеев высказался о поражении от команды Египта (0:1) в товарищеском матче.

«Была плотная игра с нашей стороны и со стороны Египта. Участник чемпионата мира — много времени не будут давать, будут играть очень плотно. Так что это футбол, всё понимаем. К этому отношусь нормально: то, что играют жёстко и грубо. Понятно, что судья мог где‑то свистнуть, но раз не свистнул, значит, ничего не было.

Это для нас тоже важная игра, потому что мы ждём, когда нас вернут. Поэтому готовимся сами, без разницы, с кем играть. Сейчас это был Египет — участник чемпионата мира, который готовится к нему. Поэтому хорошая команда, плюс у них ещё сегодня Салах не играл. Интересно было посмотреть на нас на фоне команды, которая участвует в чемпионате мира. Будем двигаться дальше, сделаем выводы. Впереди две домашние игры, так что посмотрим», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Египта ведет подготовку к ЧМ-2026. У сборной России же впереди домашние спарринги с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.