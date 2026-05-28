Представитель Ассоциации футбола Египта Валид Эль-Аттар прокомментировал ситуацию вокруг участия нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха в товарищеском матче против сборной России.

Как сообщает «СЭ», чиновник опроверг появившиеся ранее слухи о возможном отсутствии форварда на тренировке национальной команды. Он уточнил, что речь шла о технической ошибке, и Салах продолжает подготовку вместе со сборной.

По словам Эль-Аттара, капитан египетской команды находится в расположении сборной и сможет принять участие в предстоящем матче против России.

Напомним, товарищеская встреча между сборными Египта и России состоится 28 мая в Каире на Международном стадионе. Начало игры запланировано на 21:00 мск.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Салах пропускал тренировку 27 мая, однако в федерации эту информацию не подтвердили.