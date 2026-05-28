Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Египта и России.

Алексей Батраков (сборная России) globallookpress.com

«У меня есть некоторые сомнения, что сборная России будет намного сильнее. Будем надеяться. Сборная Египта, конечно, сильный соперник. Но я не жду какой-то выдающейся игры. Хватит ли у наших игроков профессионализма сыграть на нужном уровне с Египтом?

Сбивающим фактором является конец сезона. Меня это смущает. Насколько игроки справятся со своими эмоциями, со своим настроем. Это проверка на профессионализм. Не говорю это в упрёк. Хотя это банальный фактор. Конец сезона очень сильно влияет на футболистов», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Матч между командами пройдет в Каире, начало — в 21:00 мск.