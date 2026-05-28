Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Египта и России.

Алексей Батраков (сборная России) globallookpress.com

«У меня есть некоторые сомнения, что сборная России будет намного сильнее.  Будем надеяться.  Сборная Египта, конечно, сильный соперник.  Но я не жду какой-то выдающейся игры.  Хватит ли у наших игроков профессионализма сыграть на нужном уровне с Египтом?

Сбивающим фактором является конец сезона.  Меня это смущает.  Насколько игроки справятся со своими эмоциями, со своим настроем.  Это проверка на профессионализм.  Не говорю это в упрёк.  Хотя это банальный фактор.  Конец сезона очень сильно влияет на футболистов», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Матч между командами пройдет в Каире, начало — в 21:00 мск.