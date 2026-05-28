Испанский тренер Андони Ираола, ранее возглавлявший «Борнмут», определился с продолжением карьеры и отклонил предложение от «Милана».

Как сообщает Gazzetta dello Sport, итальянский клуб был готов предложить специалисту выгодные финансовые условия, однако Ираола не увидел в проекте россонери достаточной перспективы для себя. В итоге он сделал выбор в пользу работы в АПЛ и согласился возглавить лондонский «Кристал Пэлас», где ожидается смена тренера после ухода Оливера Гласнера.

При этом отмечается, что под руководством Гласнера «Кристал Пэлас» добился заметного успеха, выиграв за последний год три трофея, включая Лигу конференций.

В завершившемся сезоне «Борнмут» под руководством Ираолы занял шестое место в чемпионате Англии и впервые в истории клуба завоевал путёвку в еврокубки.