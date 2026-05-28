Массимилиано Аллегри возглавит «Наполи». Об этом сообщает Sky Italia.

Стало известно, что стороны уже договорились о контракте до лета 2028-го года.

«Наполи» еще предстоит согласовать назначение Аллегри с «Миланом», который до сих пор официально не объявил о расставании с итальянским специалистом.

Напомним, что Аллегри возглавил «россонери» летом 2025-го года. По итогам минувшего сезона «Милан» занял 5-е место в таблице Серии А с 70-ю очками в активе.

Ранее фанаты «Наполи» выступили против назначения Аллегри главным тренером.