Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался о своем состоянии после драки с одноклубником Орельеном Тчуамени.

«Я чувствую себя хорошо. Я получил поддержку и любовь от многих людей, от болельщиков, от клуба. Иногда приходится преодолевать эти небольшие препятствия, чтобы расти и взрослеть. Всё это сделает меня лучшим капитаном в будущем», — приводит слова Вальверде Cadena Ser.

Напомним, что 6 мая в СМИ появилась информация о том, что Вальверде и Тчуамени вступили в конфликт друг с другом во время тренировочного занятия, ограничившись словесными перепалками.