Семья Джо Льюиса, владельца футбольного клуба «Тоттенхэм», объявила о планах провести значительные изменения в команде.

«17‑е место в этом и прошлом сезонах не отражает ни статуса, ни потенциала нашего футбольного клуба. Мы осознаем, что это подорвало доверие, и нам предстоит его восстановить. Как владельцы клуба мы несем полную ответственность за то положение, в котором он оказался. Нам очень дорог "Тоттенхэм". Возрождение, которого заслуживает клуб и которого заслуживаете вы, уже началось. Необходимые изменения масштабны: они потребуют времени и усилий, но процесс уже запущен», — приводит слова владельцев клуба официальный сайт.

По итогам сезона-2025/2026 «Тоттенхэм» занял 17‑е место в турнирной таблице Премьер‑лиги Англии. Вылет удалось предотвратить лишь в последнем туре благодаря победе над «Эвертоном» со счетом 1:0.