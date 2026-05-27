Андрей Лунин, вратарь мадридского «Реала», намерен покинуть команду в ближайшее трансферное окно, как сообщает El Nacional.

27-летний украинец недоволен своим положением запасного вратаря и планами клуба подписать нового голкипера на случай ухода Тибо Куртуа. Лунин обсудил свою ситуацию с руководством «Реала» и попросил не чинить препятствий его переходу. Клуб согласился с его просьбой.

Лунин присоединился к «Реалу» из луганской «Зари» летом 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 12 матчах команды.