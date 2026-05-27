Президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев подчеркнул, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, бесспорно, был лучшим игроком сезона 2025/26.

«Лучший футболист прошедшего сезона — Джон Кордоба. Для меня в этом вопросе даже не может быть иного выбора. Можно просто посмотреть на то, какое влияние он оказывает на команду и результат матчей, и на высокий уровень, который он держит уже несколько лет. Джону сейчас нет никаких альтернатив. По моему мнению, он очевидный MVP сезона», — сказал Алаев Sport24.

Кордоба занял первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ в сезоне 2025/26, забив 17 голов в 28 матчах.