Энцо Мареска станет новым главным тренером «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 46-летний итальянский специалист уже подписал контракт с клубом, рассчитанный до лета 2029 года. Он также будет участвовать в обсуждении трансферной политики команды перед новым сезоном.

Ранее стало известно, что Хосеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона-2025/26 после почти десяти лет работы в клубе.

Мареска ранее возглавлял «Челси», который он покинул в январе 2026 года. С лондонским клубом он выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира.