Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, прокомментировал слова футболиста об уходе из тольяттинского клуба.

«Контракт заканчивался после этого сезона. Приняли обоюдное решение, что будем двигаться разными дорогами.

Думаю, что Артем еще минимум год поиграет. Но где, рассуждать на данный момент рано. Будем смотреть и взвешивать все варианты и предложения. На данный момент конкретики никакой нет», — сказал Гольдман СЭ.

Напомним, что «Акрон» обыграл «Ротор» по сумме двух встреч (2:0 и 0:1) и сохранил прописку в РПЛ. В минувшем сезоне Дзюба провел за тольяттинскую команду 28 матчей, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.