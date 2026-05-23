Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио выразил намерение получить футболку с номером 4 после ухода Давида Алабы по окончании сезона, как сообщает AS.

Асенсио выразил радость по поводу возможности занять этот номер, который ранее принадлежал австрийскому защитнику. Он отметил, что 4-й номер имеет особое значение, так как долгое время его носил экс-игрок клуба и кумир Асенсио — Серхио Рамос.

Рауль Асенсио — воспитанник академии «Реала». В прошлом сезоне он сыграл 33 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.