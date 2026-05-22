Английский «Ливерпуль» сделал официальный запрос в немецкий «Хоффенхайм» по поводу вингера Базумана Туре, информирует агентство TEAMtalk.

Базумана Туре globallookpress.com

Как сообщает источник, сумма сделки по переходу 20‑летнего ивуарийца может составить около 40 млн евро.

Помимо «Ливерпуля», на Туре также положили глаз «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед», но пока не делали официального предложения.

Вингер пополнил состав «деревенских» в феврале 2025 года, перебравшись из чемпионата Швеции. В этом сезоне Туре провёл за «Хоффенхайм» 32 матча, забил 5 мячей и сделал 12 голевых передач.

На Transfermarkt игрока сейчас оценивают в 35 миллионов евро.