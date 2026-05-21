Нападающий «Сантоса» Неймар получил травму икроножной мышцы, из-за которой пропустит ближайшие матчи команды.

«У Неймара небольшое повреждение икры — отек. Но, согласно нашему плану, его восстановление позволит ему быть готовым на следующей неделе, когда он присоединится к национальной команде», — цитирует издание GE главу медицинского департамента «Сантоса» Родриго Зогаиба.

Ожидается, что уже на следующей неделе 34-летний футболист будет готов присоединиться к сборной Бразилии перед началом финального турнира ЧМ-2026.

Неймар проходит лечение в тренировочном центре «Сантоса» под наблюдением своего личного штаба, а также находится под пристальным контролем врачей Бразильской конфедерации футбола.