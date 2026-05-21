Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от следующего сезона в исполнении команды.

«Очевидно, что основная команда очень сплочена. Оглядываясь на сезон в целом, можно сказать, что это были прекрасные моменты. Я очень рад.

Деку проделывает замечательную работу, и Ханси Флик, кажется, с удовольствием предвкушает, что ждет нас впереди. Следующий сезон будет еще сложнее. Ожидания будут расти, и игроки осознают, что они создают собственную легенду в "Барсе" — клубе, который приветствует их и позволяет им продолжать создавать прекрасную историю», — цитирует Лапорту Marca.

Напомним, что в текущем сезоне «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, но вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Атлетико».