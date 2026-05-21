Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем полузащитника «Рубина» Далера Кузяева.

«Думаю, Далер покинет клуб. И дело даже не во Франке. Считаю, что Кузяев попробует найти себе команду в Европе. Мне почему‑то так кажется.

Далеру уже 33 года, это тоже надо понимать. Есть определенный баланс… Но опять же, уход некоторых футболистов зависит от прихода других. Не думаю, что Франк так много решает в этом вопросе, к сожалению. Понятно, что в клубе тоже должны учитывать мнение тренера. Но иногда тренеру в вопросе трансферов могут предложить двух игроков на выбор, и приходится выбирать лучшее из худшего», — цитирует Селюка «Матч ТВ».

В составе «Рубина» Кузяев провел 19 матчей и не смог отметиться результативными действиями.