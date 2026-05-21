Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Мне кажется, во‑первых, "Спартак" более голоден до побед. Не помню, когда они последний раз брали титул. На "Краснодаре" психологически должно сказаться то, что они упустили лидерство за тур до конца РПЛ. "Краснодар" играет одним составом, матч будет в Москве, в "Лужниках", где, наверное, будет полная чаша спартаковских болельщиков. На мой взгляд, только класс "Краснодара" говорит за него, все остальное, все факторы говорят за "Спартак"», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Финальный матч Кубка России состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».