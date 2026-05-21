В матче последнего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на своем поле разгромил « Дамак » со счетом 4:1.
В составе победителей дублем отметился Криштиану Роналду, а еще по голу забили Садио Мане и Кингсли Коман. За гостей забил Морлайе Силла.
Результат матча
Аль-НасрЭр-Рияд4:1ДамакХамис-Мушайт
1:0 Садио Мане 34' 2:0 Кингсли Коман 52' 2:1 Морлай Силла 58' пен. 3:1 Криштиану Роналду 63' 4:1 Криштиану Роналду 81'
Аль-Наср: Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес, Абдулла аль-Хайбари, Кингсли Коман, Айман Яхья (Анжело Габриэл 85'), Садио Мане (Абдулла аль-Хамдан 87'), Жоау Фелиш, Криштиану Роналду (Абдулрахман Гариб 87'), Bento, Nawaf Bu Washl (Надер Абдулла Аль-Шарари 90'), Abdulelah Al-Amri
Дамак: Кевин Оливейра Силва, Тарик Мохаммед, Дари Сайяр Аль-Анази (David Kaiki 61'), Джамал Харкасс, Абдулрахман Аль-Обаид, Морлай Силла, Абделькадер Бедран, Жонатан Окита (Халед Аль-Самири 85'), Arielson Sampaio Arielson (Яхья Наджи 61'), Sanousi Alhwsawi (Abdulrahman Al-Khaibre 81'), Hassan Rabei (Яку Мейте 61')
Жёлтые карточки: Криштиану Роналду 54', Садио Мане 60' — Дари Сайяр Аль-Анази 26', Sanousi Alhwsawi 26', Джамал Харкасс 62', Тарик Мохаммед 71'
«Аль-Наср» набрал 86 очков и стал чемпионом Саудовской Аравии, опередив на два очка «Аль-Хиляль». Роналду добыл первый титул в составе команды.