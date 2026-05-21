В матче последнего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на своем поле разгромил « Дамак » со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Криштиану Роналду, а еще по голу забили Садио Мане и Кингсли Коман. За гостей забил Морлайе Силла.

Результат матча

Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Дамак Хамис-Мушайт

1:0 Садио Мане 34' 2:0 Кингсли Коман 52' 2:1 Морлай Силла 58' пен. 3:1 Криштиану Роналду 63' 4:1 Криштиану Роналду 81'

Аль-Наср: Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес, Абдулла аль-Хайбари, Кингсли Коман, Айман Яхья ( Анжело Габриэл 85' ), Садио Мане ( Абдулла аль-Хамдан 87' ), Жоау Фелиш, Криштиану Роналду ( Абдулрахман Гариб 87' ), Bento, Nawaf Bu Washl ( Надер Абдулла Аль-Шарари 90' ), Abdulelah Al-Amri

Дамак: Кевин Оливейра Силва, Тарик Мохаммед, Дари Сайяр Аль-Анази ( David Kaiki 61' ), Джамал Харкасс, Абдулрахман Аль-Обаид, Морлай Силла, Абделькадер Бедран, Жонатан Окита ( Халед Аль-Самири 85' ), Arielson Sampaio Arielson ( Яхья Наджи 61' ), Sanousi Alhwsawi ( Abdulrahman Al-Khaibre 81' ), Hassan Rabei ( Яку Мейте 61' )

Жёлтые карточки: Криштиану Роналду 54', Садио Мане 60' — Дари Сайяр Аль-Анази 26', Sanousi Alhwsawi 26', Джамал Харкасс 62', Тарик Мохаммед 71'