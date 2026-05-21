В матче последнего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на своем поле разгромил « Дамак » со счетом 4:1.

Криштиану Роналду

В составе победителей дублем отметился Криштиану Роналду, а еще по голу забили Садио Мане и Кингсли Коман. За гостей забил Морлайе Силла.

Результат матча

Аль-НасрЭр-РиядАль-Наср4:1ДамакДамакХамис-Мушайт
1:0 Садио Мане 34' 2:0 Кингсли Коман 52' 2:1 Морлай Силла 58' пен. 3:1 Криштиану Роналду 63' 4:1 Криштиану Роналду 81'
Аль-Наср:  Мохамед Симакан,  Иньиго Мартинес,  Абдулла аль-Хайбари,  Кингсли Коман,  Айман Яхья (Анжело Габриэл 85'),  Садио Мане (Абдулла аль-Хамдан 87'),  Жоау Фелиш,  Криштиану Роналду (Абдулрахман Гариб 87'),  Bento,  Nawaf Bu Washl (Надер Абдулла Аль-Шарари 90'),  Abdulelah Al-Amri
Дамак:  Кевин Оливейра Силва,  Тарик Мохаммед,  Дари Сайяр Аль-Анази (David Kaiki 61'),  Джамал Харкасс,  Абдулрахман Аль-Обаид,  Морлай Силла,  Абделькадер Бедран,  Жонатан Окита (Халед Аль-Самири 85'),  Arielson Sampaio Arielson (Яхья Наджи 61'),  Sanousi Alhwsawi (Abdulrahman Al-Khaibre 81'),  Hassan Rabei (Яку Мейте 61')
Жёлтые карточки:  Криштиану Роналду 54',  Садио Мане 60'  —  Дари Сайяр Аль-Анази 26',  Sanousi Alhwsawi 26',  Джамал Харкасс 62',  Тарик Мохаммед 71'

«Аль-Наср» набрал 86 очков и стал чемпионом Саудовской Аравии, опередив на два очка «Аль-Хиляль».  Роналду добыл первый титул в составе команды.