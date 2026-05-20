Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ и поздравил «Арсенал» с досрочным чемпионством.

Андони Ираола globallookpress.com

«Сегодня мы заслуживали победы, но и одного очка оказалось достаточно, чтобы выйти в Лигу Европы. Хочу поздравить Микеля Артету и "Арсенал". Я очень рад за них. В последние сезоны команда постоянно находилась среди претендентов на титул, и теперь наконец получила награду, которую заслужила», — приводит слова Ираолы BBC.

После осечки «Манчестер Сити» в игре с «Борнмутом» лондонский клуб стал недосягаемым для конкурентов за тур до завершения сезона. У «Арсенала» сейчас 82 очка, тогда как у занимающего второе место «Сити» — 78.