Голкипер «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов стал лучшим по процентному соотношению матчей на ноль среди всех вратарей ведущих европейских лиг, информирует статистический портал Opta Sports.
У россиянина 8 «сухих» встреч из 15 в чемпионате Франции, что составляет 53,3 % от общего числа.
Вторым стал конкурент Сафонова за место в основе «ПСЖ» Люка Шевалье, уступивший 0,3 %.
Также в топ‑5 присутствуют француз Жан Бутез из «Комо» и испанцы Давид Райя из «Арсенала» и Жоан Гарсия из «Барселоны».
Список топ-5:
1. Матвей Сафонов («ПСЖ») — 53,3%.
2. Люка Шевалье («ПСЖ») — 53%.
3. Жан Бутез («Комо») — 51%.
4. Давид Райя («Арсенал») — 51%.
5. Жоан Гарсия («Барселона») — 50%.