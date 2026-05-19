Голкипер «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов стал лучшим по процентному соотношению матчей на ноль среди всех вратарей ведущих европейских лиг, информирует статистический портал Opta Sports.

Матвей Сафонов

У россиянина 8 «сухих» встреч из 15 в чемпионате Франции, что составляет 53,3 % от общего числа.

Вторым стал конкурент Сафонова за место в основе «ПСЖ» Люка Шевалье, уступивший 0,3 %.

Также в топ‑5 присутствуют француз Жан Бутез из «Комо» и испанцы Давид Райя из «Арсенала» и Жоан Гарсия из «Барселоны».

Список топ-5:

1.  Матвей Сафонов («ПСЖ») — 53,3%.
2.  Люка Шевалье («ПСЖ») — 53%.
3.  Жан Бутез («Комо») — 51%.
4.  Давид Райя («Арсенал») — 51%.
5.  Жоан Гарсия («Барселона») — 50%.