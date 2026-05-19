Также в топ‑5 присутствуют француз Жан Бутез из «Комо» и испанцы Давид Райя из «Арсенала» и Жоан Гарсия из «Барселоны».

Вторым стал конкурент Сафонова за место в основе «ПСЖ» Люка Шевалье , уступивший 0,3 %.

У россиянина 8 «сухих» встреч из 15 в чемпионате Франции, что составляет 53,3 % от общего числа.

Голкипер «Пари Сен‑Жермен» Матвей Сафонов стал лучшим по процентному соотношению матчей на ноль среди всех вратарей ведущих европейских лиг, информирует статистический портал Opta Sports.

