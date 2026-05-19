Телеведущий Константин Генич отреагировал на то, что ЦСКА может возглавить экс-наставник «Оренбурга» и московского «Динамо» Марцел Личка.

«Если бы у него были Дивеев и Роша, то я был бы только за. Но с Даниловым, Лукиным и ещё двумя паникёрами — очень опасно. Это будет чем-то напоминать Челестини в матче с "Динамо". Когда ЦСКА побежал в атаку, а их за это наказывали.

У Лички очень романтичный футбол. Мне он сам и его подход к футболу нравятся. Но не знаю, как у него получится в ЦСКА. Команда была хороша, когда ей руководили системные тренеры — Федотов и Николич. Они очень чётко понимали, чего хотят. У Челестини круто работали идеи, потом у него появилась власть и он решил: сейчас я здесь покручу-поверчу. Переиграл сам себя», — сказал Генич «Чемпионату».

По итогам чемпионата России-2025/26 ЦСКА занял пятое место.