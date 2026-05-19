Наставник «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался о мотивации в концовке сезона-2025/26. Сейчас команда борется за выживание в АПЛ.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«Мы должны найти новую мотивацию в этом давлении. Если все хотят вылета "Тоттенхэма", это огромная мотивация для меня и, надеюсь, для моих игроков. Мы должны принять, что футбол прекрасен из-за соперничества. Хорошо представить себе, как мы празднуем победу на их стадионе. Поэтому футбол и такой, правда?

Это мотивация, это вызов. Если вызов сложнее, нам лучше найти новую мотивацию и быть сосредоточенными на том, чтобы держаться вместе с начала и до конца игры.

Мы не можем начинать игру с мыслью о ничьей. Мы должны начинать игру, мы готовимся к игре и на собрании говорим о том, что нужно выиграть матч. Все хотят остаться в лиге, все хотят достичь этой цели, и только потом мы можем говорить обо всем остальном», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

«Тоттенхэм» идет 17-м в таблице АПЛ, набрав 38 очков в 36 встречах. 19 мая «шпоры» в 37-м туре сыграют на выезде с «Челси».