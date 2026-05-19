Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Бернли» (1:0) в матче 37-го тура АПЛ. Встреча состоялась 18 мая в Лондоне.

«Это абсолютная радость — наблюдать за трансформацией и вкладом каждого из вас в то, чтобы превратить это место в прекраснейшую арену для наслаждения и игры в наш футбол.

Вы, фанаты, душа этого футбольного клуба, и каждый из вас вносит в это свой вклад. Так что убедитесь, что каждый раз, когда вы ступаете на этот стадион, вы осознаете свою ответственность поддерживать эти стандарты, потому что это имеет огромное значение для нас и всех игроков.

Я хочу поблагодарить вас всех и надеюсь скоро увидеть вас на "Селхерст Парк" и, конечно, в Будапеште.

Но, пожалуйста, поблагодарите главных действующих лиц — эту потрясающую группу игроков и тренерский штаб», — цитирует специалиста пресс-служба лондонцев.

«Арсенал» с 82 очками лидирует в чемпионате Англии перед заключительным туром.