Флорентино Перес, президент мадридского «Реала», прокомментировал предстоящий уход Даниэля Карвахаля из команды по завершении сезона.

«Дани Карвахаль — легенда и символ "Реала" и его молодежной академии. Его изображение рядом с нашим любимым и незабываемым Альфредо Ди Стефано, закладывающим первый камень в основание "Реала", навсегда останется в сердцах всех мадридистов и в истории нашего клуба. Карвахаль всегда олицетворял ценности "Реала". Это его дом, и он всегда будет его домом», — приводит слова Переса официальный сайт клуба.

По информации пресс-службы клуба, это решение было принято сегодня, 18 мая. Контракт испанского защитника с «Реалом» истекает летом 2026 года.

Карвахаль защищает цвета «Королевского клуба» с лета 2013 года и остается капитаном команды. В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах. За время выступлений за «Реал» он провел 450 игр и забил 14 голов.