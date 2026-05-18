Испанский защитник и капитан мадридского «Реала» Дани Карвахаль покинет команду после истечения контракта в июне 2026 года.

Руководство команды приняло решение не продлевать соглашение с 34-летней легендой клуба. Карвахаль — выпускник академии «Реала». Он присоединился к системе клуба в 2002 году и начал играть за основной состав в 2013-м после годичной аренды в леверкузенском «Байере».

В составе мадридского клуба Дани принял участие в 450 матчах и завоевал 27 трофеев, среди которых шесть побед в Лиге чемпионов, четыре чемпионских титула Ла Лиги и два Кубка Испании.