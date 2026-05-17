Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионстве в текущем сезоне РПЛ.

«Это было очень нервно. Я думаю, что быстрый гол нам немножко помешал — ответственность пошла слишком большая, мы стали упрощать игру. Начали хорошо: столько угловых, забили мяч, и впоследствии уже такая игра была нервная… Думаю, и "Ростов" был очень мотивирован, с первой до последней минуты старался изменить этот матч. Но мы сыграли надежно. Если в первом тайме какие‑то полумоменты возникали у наших ворот, то в втором тайме их практически не было. Сыграли так, как нужно в таком матче. С достоинством справились. Поздравляю город, болельщиков. Вернули чемпионство.

Я себя поймал на мысли перед этим матчем, что я бы все шесть предыдущих (титулов) не глядя отдал ради того, что было здесь», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, что этот титул стал для «Зенита» 11-м в истории. Команда на два очка опередила «Краснодар».