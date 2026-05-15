Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о своем продлении контракта с мюнхенским клубом.

Мануэль Нойер — голкипер «Баварии» globallookpress.com

«Путешествие продолжается!

Очень рад остаться в "Баварии" ещё на год. Оглядываясь назад, понимаю, что это было невероятное путешествие на протяжении почти 15 лет, наслаждаюсь каждым моментом работы с этой командой, тренерским штабом и всем клубом.

В конце концов, это было понятное решение, принятое после некоторого времени размышлений. Я готов. Чувствую доверие клуба и мотивирован продолжать вносить свой посильный вклад в наш коллективный успех.

Теперь все мысли о конце сезона. Завтра поднимем трофей Бундеслиги, а неделю спустя приложим все усилия, чтобы выиграть Кубок Германии и сделать "золотой" дубль!», — написал Нойер в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, что 40-летний голкипер продлил контракт с «Баварией» до лета 2027-го года. Напомним, что Нойер выступает за мюнхенцев уже с 2011-го года.