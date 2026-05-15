Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о чемпионской гонке перед матчем 30-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Мурад Мусаев

«К сожалению, не все от нас зависит.  Но мы должны оставаться профессионалами.  Проделана большая работа и мы обязаны хорошо закончить сезон.  Очень важно сыграть не только для себя, но и для болельщиков.  Пока есть хоть один шанс, нужно за него биться.

Хотели подойти к последнему туру в другом положении.  Но так бывает.  Нет времени расстраиваться.  Нужно сделать максимально хорошо свою работу», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице за тур до финиша, набрав 65 очков.  «Краснодар» (63) — второй.

В заключительном туре «Зенит» сыграет в гостях против «Ростова», а «Краснодар» дома примет «Оренбург».  Оба матча состоятся 17 мая в 18:00 по московскому времени.