Ирландский защитник Шеймус Коулман готовится завершить карьеру в английском «Эвертоне» по завершении текущего сезона. Об этом информирует официальный сайт клуба.

«Шеймус Коулман, один из самых выдающихся игроков и капитанов "Эвертона", объявил, что его впечатляющая карьера в клубе, продолжавшаяся более 17 лет, завершится с окончанием действия его контракта в следующем месяце», — говорится в заявлении «Эвертона».

Защитник присоединился к команде под руководством Дэвида Мойеса из «Слайго Роверс» в январе 2009 года за 60 тысяч фунтов стерлингов. Теперь он планирует принять решение о своем будущем этим летом.

Коулман является рекордсменом клуба по количеству матчей в Премьер-лиге с 372 играми на его счету.