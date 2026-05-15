Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 37-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Сейчас для нас очень важно все. То, как мы приближаемся к концу сезона с учётом нашей цели, которая так близка, — это невероятно. В начале сезона мы ожидали серьезных испытаний, финишировать в первой пятерке — просто фантастика.

Играем против команды, которая в начале сезона считалась фаворитом и претендентом на победу, потому что в прошлом году они выиграли Премьер-лигу. Они были фаворитами наряду с "Арсеналом" и "Манчестер Сити".

У нас с ними одинаковое количество очков, это фантастика, чем мы должны очень гордиться. Теперь дело за тем, как сможем проверить себя, играя с ними. У "Ливерпуля" фантастический тренер, фантастические игроки. Возможно, они не показывают такой же стабильности, как в прошлом году, но это все еще фантастическая команда, игроки и тренер. Играть с ними в 37-м туре на "Вилла Парк" с 59 очками в активе — это что-то невероятное», — цитирует Эмери пресс-служба клуба.

Матч между командами состоится сегодня, 15 мая на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 22:00 мск.