Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 37-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Унаи Эмери globallookpress.com

«Сейчас для нас очень важно все.  То, как мы приближаемся к концу сезона с учётом нашей цели, которая так близка, — это невероятно.  В начале сезона мы ожидали серьезных испытаний, финишировать в первой пятерке — просто фантастика.

Играем против команды, которая в начале сезона считалась фаворитом и претендентом на победу, потому что в прошлом году они выиграли Премьер-лигу.  Они были фаворитами наряду с "Арсеналом" и "Манчестер Сити".

У нас с ними одинаковое количество очков, это фантастика, чем мы должны очень гордиться.  Теперь дело за тем, как сможем проверить себя, играя с ними.  У "Ливерпуля" фантастический тренер, фантастические игроки.  Возможно, они не показывают такой же стабильности, как в прошлом году, но это все еще фантастическая команда, игроки и тренер.  Играть с ними в 37-м туре на "Вилла Парк" с 59 очками в активе — это что-то невероятное», — цитирует Эмери пресс-служба клуба.

Матч между командами состоится сегодня, 15 мая на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.  Начало — в 22:00 мск.