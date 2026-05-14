Бывший игрок сборной России Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

Максим Глушенков и Вендел globallookpress.com

«"Зенит" уже не отпустит свой шанс.  Тем более "Ростов" решил свою задачу.  Команда обеспечила себе выступление в РПЛ в следующем сезоне. "Зенит" приложит максимум усилий и победит.  А вот осечка "Краснодара" удивила.  Команда выглядела неплохо, но надо было реализовывать свои моменты.  Точно два-три хороших подхода было.  Обидно, но команда неплохо провела сезон», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

Игра пройдет 17 мая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».  Начало встречи — 18:00 мск.