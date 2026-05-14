По информации Calcio e Finanza, «Интер» заработал 7,1 миллиона евро в качестве призовых по итогам Кубка Италии в сезоне 2025/26.

За победу в финале над «Лацио» со счетом 2:0 клуб получил 4,4 миллиона евро бонуса. Дополнительно «Интер» получил 1,5 миллиона за выход в полуфинал, 800 тысяч за четвертьфинал и 400 тысяч за участие в 1/8 финала.

Финал Кубка Италии сезона 2025/26 установил два рекорда: положительный и отрицательный. С одной стороны, матч принёс рекордные кассовые сборы — около 5,6 миллиона евро. С другой стороны, интерес телезрителей к игре оказался ниже обычного: финал стал наименее просматриваемым с 2008 года, когда формат турнира изменился на одноматчевый.