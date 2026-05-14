«Жирона» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) в матче 36-го тура испанской Примеры.
Гости вышли вперед на 28-й минуте благодаря точному удару Хона Мартина.
«Жирона» сумела сравнять счет на 66-й минуте, отличился Кристиан Стуани.
0:1 Jon Martin 28' 1:1 Кристиан Стуани 66'
Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Алехандро Франсес, Витор Рейс, Алекс Морено, Иван Мартин (Франсиско Пейнадо 57'), Аксель Витсель (Тома Лемар 57'), Виктор Цыганков (Клаудио Эчеверри 80'), Аззедин Унаи, Хоэль Рока, Бриан Хиль (Кристиан Стуани 46')
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Дуйе Чалета-Цар, Jon Martin, Хон Арамбуру (Беньят Туррьентес 87'), Микель Оярсабаль, Лука Сучич, Такэфуса Кубо (Карлос Солер 57'), Янхель Эррера (Игор Субельдия 87'), Йон Горротксатеги (Gorka Carrera 57'), Серхио Гомес, Андер Барренечеа (Пабло Марин 34')
Жёлтые карточки: Алехандро Франсес 62', Хоэль Рока 76' — Андер Барренечеа 12', Хон Арамбуру 53', Микель Оярсабаль 59', Серхио Гомес 73', Дуйе Чалета-Цар 82', Gorka Carrera 89', Беньят Туррьентес 90'
После этого матча «Жирона» занимает 15-е место в таблице Примеры с 40 очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 8-й позиции (45).