«Жирона» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) в матче 36-го тура испанской Примеры.

Гости вышли вперед на 28-й минуте благодаря точному удару Хона Мартина.

«Жирона» сумела сравнять счет на 66-й минуте, отличился Кристиан Стуани.

Результат матча

Жирона Жирона 1:1 Реал Сосьедад Сан-Себастьян

0:1 Jon Martin 28' 1:1 Кристиан Стуани 66'

Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Алехандро Франсес, Витор Рейс, Алекс Морено, Иван Мартин ( Франсиско Пейнадо 57' ), Аксель Витсель ( Тома Лемар 57' ), Виктор Цыганков ( Клаудио Эчеверри 80' ), Аззедин Унаи, Хоэль Рока, Бриан Хиль ( Кристиан Стуани 46' )

Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Дуйе Чалета-Цар, Jon Martin, Хон Арамбуру ( Беньят Туррьентес 87' ), Микель Оярсабаль, Лука Сучич, Такэфуса Кубо ( Карлос Солер 57' ), Янхель Эррера ( Игор Субельдия 87' ), Йон Горротксатеги ( Gorka Carrera 57' ), Серхио Гомес, Андер Барренечеа ( Пабло Марин 34' )

Жёлтые карточки: Алехандро Франсес 62', Хоэль Рока 76' — Андер Барренечеа 12', Хон Арамбуру 53', Микель Оярсабаль 59', Серхио Гомес 73', Дуйе Чалета-Цар 82', Gorka Carrera 89', Беньят Туррьентес 90'