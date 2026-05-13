Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский может продолжить карьеру в португальском чемпионате уже этим летом.

Как сообщает Sky Sports, интерес к 37-летнему форварду проявляет «Порту». При этом речь идёт о возможном переходе в статусе свободного агента — для этого игроку необходимо покинуть каталонский клуб по завершении контракта.

На данный момент официального предложения со стороны португальского клуба не поступало, однако вариант с трансфером рассматривается на уровне руководства.

Помимо «Порту», в услугах Левандовского заинтересованы «Милан», «Ювентус», а также ряд клубов из Саудовской Аравии и МЛС.

В текущем сезоне Ла Лиги польский нападающий провёл 28 матчей за «Барселону», в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.