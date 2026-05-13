Испанская «Барселона» и польский форвард Роберт Левандовский поставили на паузу переговоры о новом контракте, сообщает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.

Роберт Левандовский globallookpress.com

«Роберт Левандовски и "Барселона": переговоры о новом контракте полностью приостановлены, и летний уход уже близок. Если не поступит нового предложения, Левандовски покинет клуб в статусе свободного агента.

Клубы саудовской Про‑Лиги и MLS проявляют интерес, итальянские клубы тоже, но для них переход слишком дорог. На данном этапе, как сообщалось вчера, его пребывание в клубе крайне маловероятно», — написал Романо в соцсети.

Контракт 37‑летнего бомбардира с каталонским клубом истекает по окончании этого сезона. За «Барселону» Левандовский выступает с лета 2022 года.