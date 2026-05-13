В финале Кубка Италии миланский «Интер» на выезде переиграл римский «Лацио» со счетом 2:0.
Счет в этой игре был открыт уже на 14-й минуте Адам Марушич отправил мяч в собственные ворота. Точку же в игре поставил Лаутаро Мартинес, который отличился на 35-й минуте встречи.
Результат матча
ЛациоРим0:2ИнтерМилан
0:1 Маркус Тюрам 14' 0:2 Лаутаро Мартинес 35'
Лацио: Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш, Адам Марушич (Булайе Диа 72'), Тома Башич, Патрисио Габбарон (Николо Ровелла 46'), Кеннет Тейлор, Густав Исаксен (Маттео Канчелльери 66'), Маттиа Цаканьи (Мануэль Лаццари 72'), Тейянни Нослин, Edoardo Motta
Интер: Хосеп Мартинес, Федерико Димарко, Дензел Дюмфрис (Генрих Мхитарян 68'), Алессандро Бастони (Карлос Аугусто 77'), Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Пётр Зелиньски, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни 77'), Маркус Тюрам (Анди Диуф 82'), Petar Sucic (Луис Энрике 68')
Жёлтые карточки: Марио Хила 38', Маттиа Цаканьи 85' — Янн Биссекк 6', Алессандро Бастони 16', Федерико Димарко 84', Николо Барелла 85'
Таким образом, «Интер» стал обладателем Кубка Италии. До этого миланцы также досрочно стали чемпионами страны. Подопечные Кристиана Киву смогли оформить трофейный дубль.