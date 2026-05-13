В финале Кубка Италии миланский «Интер» на выезде переиграл римский «Лацио» со счетом 2:0.

Счет в этой игре был открыт уже на 14-й минуте Адам Марушич отправил мяч в собственные ворота. Точку же в игре поставил Лаутаро Мартинес, который отличился на 35-й минуте встречи.

Результат матча Лацио Рим 0:2 Интер Милан 0:1 Маркус Тюрам 14' 0:2 Лаутаро Мартинес 35' Лацио: Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш, Адам Марушич ( Булайе Диа 72' ), Тома Башич, Патрисио Габбарон ( Николо Ровелла 46' ), Кеннет Тейлор, Густав Исаксен ( Маттео Канчелльери 66' ), Маттиа Цаканьи ( Мануэль Лаццари 72' ), Тейянни Нослин, Edoardo Motta Интер: Хосеп Мартинес, Федерико Димарко, Дензел Дюмфрис ( Генрих Мхитарян 68' ), Алессандро Бастони ( Карлос Аугусто 77' ), Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Пётр Зелиньски, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес ( Анж-Йоан Бонни 77' ), Маркус Тюрам ( Анди Диуф 82' ), Petar Sucic ( Луис Энрике 68' ) Жёлтые карточки: Марио Хила 38', Маттиа Цаканьи 85' — Янн Биссекк 6', Алессандро Бастони 16', Федерико Димарко 84', Николо Барелла 85'

Статистика матча 1 Удары в створ 3 3 Удары мимо 7 41 Владение мячом 59 1 Угловые удары 3 1 Офсайды 2 7 Фолы 10

Таким образом, «Интер» стал обладателем Кубка Италии. До этого миланцы также досрочно стали чемпионами страны. Подопечные Кристиана Киву смогли оформить трофейный дубль.