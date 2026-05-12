Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о масштабе клуба, назвав себя лучшим президентом в истории.

Флорентино Перес — президент «Реала» globallookpress.com

«Мадридский "Реал" — самый сильный и дорогой (спортивный) бренд в мире, клуб с величайшей репутацией в мире.  Почему журналисты хотят вредить самому престижному, самому уважаемому клубу с наибольшим количеством болельщиков в мире?  Он принадлежит всем.  И у него самый дорогой состав в мире.

Стесняюсь сказать, но за меня проголосовали как за лучшего президента в истории.  Есть люди, которые хотят баллотироваться.  Что ж, пусть баллотируются», — сказал Перес Marca.

Ранее президент «Реала» заявил, что СМИ начали спланированную акцию по дискредитации клуба после поражения от «Барселоны».