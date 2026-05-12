«Леванте» одержал победу над «Сельтой» (3:2) в матче 36-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев дубль оформил Ферран Жутгла, отличившись на 4-й и 48-й минутах встречи.
У «Леванте» голами отметились Кервин Арриага на 43-й минуте, Адриан Де Ла Фуэнте на 57-й и Рохер Бруге на 63-й минуте.
Результат матча
СельтаВиго2:3ЛевантеВаленсия
1:0 Ферран Жуджла 4' 1:1 Кервин Арриага 43' 2:1 Ферран Жуджла 48' 2:2 Адриан Де Ла Фуэнте 57'
Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Маркос Алонсо, Хави Руэда (Уиллот Сведберг 66'), Серхио Каррейра, Йоэль Лаго, Уго Сотело (Оскар Мингуэза 76'), Уго Альварес (Пабло Дуран 66'), Яго Аспас (Борха Иглесиас 66'), Ферран Жуджла (Юнас Эль-Абделлауи 76'), Fer Lopez
Леванте: Мэтью Райан, Пабло Мартинес (Юго Рагубер 62'), Виктор Гарсиа, Диего Пампин (Мануэль Санчес 77'), Матиас Морено, Адриан Де Ла Фуэнте, Йереми Тольян, Jon Olasagasti, Кервин Арриага, Карлос Эспи (Иван Ромеро 85'), Kareem Tunde (Икер Лосада 46')
Жёлтые карточки: Диего Пампин 60' (Леванте), Мэтью Райан 90' (Леванте)
После этого матча «Леванте» занимает 16-е место в таблице Примеры с 39-ю очками в активе. «Сельта» — на 6-й позиции с 50-ю баллами.