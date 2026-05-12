«Леванте» одержал победу над «Сельтой» (3:2) в матче 36-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев дубль оформил Ферран Жутгла, отличившись на 4-й и 48-й минутах встречи.

У «Леванте» голами отметились Кервин Арриага на 43-й минуте, Адриан Де Ла Фуэнте на 57-й и Рохер Бруге на 63-й минуте.

Результат матча

Сельта Виго 2:3 Леванте Валенсия

1:0 Ферран Жуджла 4' 1:1 Кервин Арриага 43' 2:1 Ферран Жуджла 48' 2:2 Адриан Де Ла Фуэнте 57'

Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Маркос Алонсо, Хави Руэда ( Уиллот Сведберг 66' ), Серхио Каррейра, Йоэль Лаго, Уго Сотело ( Оскар Мингуэза 76' ), Уго Альварес ( Пабло Дуран 66' ), Яго Аспас ( Борха Иглесиас 66' ), Ферран Жуджла ( Юнас Эль-Абделлауи 76' ), Fer Lopez

Леванте: Мэтью Райан, Пабло Мартинес ( Юго Рагубер 62' ), Виктор Гарсиа, Диего Пампин ( Мануэль Санчес 77' ), Матиас Морено, Адриан Де Ла Фуэнте, Йереми Тольян, Jon Olasagasti, Кервин Арриага, Карлос Эспи ( Иван Ромеро 85' ), Kareem Tunde ( Икер Лосада 46' )

Жёлтые карточки: Диего Пампин 60' (Леванте), Мэтью Райан 90' (Леванте)