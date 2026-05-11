Наставник «Аталанты» Раффаэле Палладино высказался о победе над «Миланом» (3:2) в матче 36-го тура Серии А.

«Сегодня вечером я должен поблагодарить ребят, потому что они показали отличную игру, практически ничем не рискуя в первом тайме. Я сказал это в раздевалке, но хочу сказать это публично: это был ответ великой команды, которая работает в одном направлении. На этой неделе они подвергались критике, но дали свой ответ на поле.

Жаль концовку матча, потому что мы заслуживали побеждать со счетом 3:0, но "Милан" бросил вперед нападающих, забил со стандарта и с пенальти. Хорошо, что мы победили даже в таком сложном матче.

Между мной и этими игроками возникла настоящая магия, что не было чем-то само собой разумеющимся, потому что когда я пришел, они чувствовали себя немотивированными и подавленными. Нам удалось выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также в полуфинал Кубка Италии», — цитирует Палладино DAZN.

«Аталанта» в 36 матчах набрала 58 очков и идет седьмой в таблице Серии А.