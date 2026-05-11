Украинский полузащитник Руслан Малиновский может сменить клуб по окончании текущего сезона и продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Дженоа» не планирует продлевать контракт с 33-летним хавбеком, поэтому летом он способен покинуть итальянский клуб на правах свободного агента.

Сообщается, что наиболее активный интерес к футболисту проявляет «Трабзонспор». Турецкая команда уже ведёт переговоры с игроком и готова предложить ему контракт сроком на три года.

Малиновский является воспитанником донецкого «Шахтёра». За рубежом украинец также успел поиграть за бельгийский «Генк», итальянскую «Аталанту» и французский «Марсель».