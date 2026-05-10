«Унион Берлин» набрал 36 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Майнц» с 37 баллами идет десятым.

Унион: Карл Клаус, Том Роте ( Чон У Ён 59' ), Диогу Лейте, Данило Дуки, Кристофер Триммель ( Йосип Юранович 81' ), Алёша Кемляйн, Рани Хедира, Андрей Илич, Ливан Бурджу ( Деррик Кён 59' ), Ильяс Анса ( Андраш Шефер 60' ), Оливер Бёрк ( Тим Скарке 89' )

Майнц: Робин Центнер, Данни да Коста ( Kacper Potulski 16' ), Стефан Пош, Филипп Мвене, Доминик Кор, Антони Каси ( Николас Ферачниг 70' ), Пауль Небель ( Ли Джэ Сон 70' ), Кайсю Сано, Надим Амири, Шеральдо Бекер ( Арминдо Зиб 81' ), Филлип Тиц ( Нельсон Вайпер 81' )

На гол Шеральдо Бекера гости ответили точными ударами Андрея Илича, Оливера Берка и Йосипа Юрановича .

В матче 33-го тура немецкого чемпионата «Унион Берлин» на выезде победил «Майнц» со счетом 3:1.

