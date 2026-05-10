В матче 33-го тура немецкого чемпионата «Унион Берлин» на выезде победил «Майнц» со счетом 3:1.
На гол Шеральдо Бекера гости ответили точными ударами Андрея Илича, Оливера Берка и Йосипа Юрановича.
Результат матча
МайнцМайнц1:3УнионБерлин
0:1 Андрей Илич 38' 1:1 Шеральдо Бекер 48' 1:2 Оливер Бёрк 88' 1:3 Йосип Юранович 90+1'
Майнц: Робин Центнер, Данни да Коста (Kacper Potulski 16'), Стефан Пош, Филипп Мвене, Доминик Кор, Антони Каси (Николас Ферачниг 70'), Пауль Небель (Ли Джэ Сон 70'), Кайсю Сано, Надим Амири, Шеральдо Бекер (Арминдо Зиб 81'), Филлип Тиц (Нельсон Вайпер 81')
Унион: Карл Клаус, Том Роте (Чон У Ён 59'), Диогу Лейте, Данило Дуки, Кристофер Триммель (Йосип Юранович 81'), Алёша Кемляйн, Рани Хедира, Андрей Илич, Ливан Бурджу (Деррик Кён 59'), Ильяс Анса (Андраш Шефер 60'), Оливер Бёрк (Тим Скарке 89')
Жёлтые карточки: Антони Каси 7', Ли Джэ Сон 75' — Деррик Кён 80'
«Унион Берлин» набрал 36 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Майнц» с 37 баллами идет десятым.