Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов включен в заявку команды на матч 33-го тура Лиги 1 против «Бреста». Об этом сообщил официальный аккаунт парижского клуба в соцсети X.

Встреча пройдет в воскресенье, 10 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22:00 мск.

Ранее Сафонов пропустил матч 32-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (2:2), однако полностью отыграл полуфинальную встречу Лиги чемпионов с «Баварией», завершившуюся со счетом 1:1. Сообщалось, что у вратаря есть дискомфорт в икроножных мышцах, возникший после первой игры с мюнхенским клубом.

В нынешнем сезоне российский вратарь отыграл 24 матча во всех турнирах, в которых 11 раз сохранил ворота «на ноль». Контракт Сафонова с «ПСЖ» действует до лета 2029 года