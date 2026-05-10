Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о ничьей в матче против «Ахмата» (1:1).

Вадим Евсеев globallookpress.com

«Результат нас не устроил, так как играли, особенно в первом тайме, очень качественно и образцово. Командные действия были понятны и видны. Можно сказать, что играли с преимуществом, и оно воплотилось в хороший и красивый гол.

Второй тайм — наверное, психология. Мы выигрывали, давил результат. Соперник хотел порадовать своих болельщиков, которые тут хорошо поддерживают. За счёт хороших фланговых игроков, которые могут обыграть "один в один", и вышедших на замену футболистов, добавивших в этих компонентах, они усилили давление. Поэтому не дотерпели.

Наверное, уже не в первый раз мы пропускаем мяч, владея им на стороне соперника и атакуя. Это было здесь и в игре с "Локомотивом". Пространства, которое мы предоставили сопернику, хватило для того, чтобы забить мяч. У нас недоставало игрока в опорной зоне, который подстрахует. Но мы с себя ответственности не снимаем. Были разговоры в тренерском штабе, что нужно было выпускать этих ребят вместо Мрезига и Эль‑Мубарика, чтобы они освежили игру и успевали возвращаться в зону», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» располагается на 9-й позиции в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Динамо» Мх — на 14-й позиции с 25-ю баллами.