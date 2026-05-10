Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру своей команды в матче 36-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:0).

«Очень крепкий соперник. В нынешнем сезоне "Брентфорд" уже неоднократно показывал это, где бы он ни играл. Переходы между фазами игры, стандарты, вбрасывания… На первых минутах игры нам пришлось непросто, но после этого мы провели очень хороший матч, особенно на левом фланге в первом тайме. А во втором тайме — уже на обоих флангах.

Жереми Доку (футболист забил гол в этом матче) по многим параметрам — выдающийся игрок. Во втором тайме мы отправляли больше футболистов в штрафную площадь. Именно поэтому в первом тайме нам было так тяжело забить. В конце концов, мы достигли замечательного результата и продолжили свой путь», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 74 очками в активе, отставая от «Арсенала» на два пункта. В следующем поединке «горожане» сыграют против «Кристал Пэлас» 13-го мая.