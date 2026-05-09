Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустил значительную часть тренировок перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии», завершившимся вничью 1:1.

По информации журналиста RMC Sport Артура Перрота, голкипер испытывает постоянные боли в икроножных мышцах. Проблемы начались еще в первом матче с «Баварией», который состоялся 28 апреля.

В текущем сезоне Сафонов сыграл 24 матча во всех турнирах, из них 11 — «на ноль». Его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2029 года.