Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг не примет участия в выездном матче 33-го тура чемпионата Франции против «Гавра», так как был исключен из заявки команды. Об этом сообщает L’Équipe.

Накануне инцидента группа игроков, возглавляемая Обамеянгом, устроила беспорядок на базе клуба в знак протеста против длительного пребывания команды там. Кульминацией стало то, что одного из представителей администрации облили из огнетушителя.

На следующий день руководство «Марселя» провело собрание с командой, чтобы прояснить ситуацию. Обамеянг выразил свои извинения перед пострадавшим и руководством клуба, но это не помогло ему сохранить место в составе.

В текущем сезоне 36-летний форвард провел 40 матчей, забив 13 голов и отдав десять результативных передач.