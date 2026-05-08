«Барселона» и главный тренер Ханс‑Дитер Флик согласовали новый контракт, и он будет подписан в ближайшее время, сообщает ESPN.

Вчера, 7 мая, прошла встреча агента немецкого специалиста Пини Захави с руководством каталонцев, где были улажены последние детали соглашения.

Нынешний контракт Флика действует до 2027 года, но стороны согласовали его продление до 2028‑го на улучшенных условиях.

Во главе «Барселоны» 61‑летний немец встал в 2024 году. Всего с ним команда провела 113 матчей, выиграла 86 раз, 10 раз свела матч вничью и 17 раз уступила. В прошлом сезоне каталонцы выиграли Примеру, близки к такому достижению и в этом году.