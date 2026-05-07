Мадридский «Реал» на официальном сайте сделал заявление в связи с дракой между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

«Футбольный клуб "Реал" объявляет, что в связи с событиями, произошедшими сегодня утром на тренировке первой команды, принято решение начать дисциплинарное разбирательство в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

Клуб объявит о результатах рассмотрения обоих дел в установленный срок, после завершения соответствующих внутренних процедур», — написано в заявлении «Реала».

Напомним, что вчера, 6 мая, в СМИ появилась информация о том, что Вальверде и Тчуамени вступили в конфликт друг с другом во время тренировочного занятия, ограничившись словесными перепалками.

Сейчас «Реал» располагается на втором месте в таблице Примеры с 77 очками, а лидирует «Барселона» (88) за четыре тура до финиша чемпионата.