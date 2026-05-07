Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о предстоящем ответном матче Кубка России против «Краснодара».

Ролан Гусев
Ролан Гусев globallookpress.com

«Самый важный матч в карьере?  Конечно, да.  Для "Динамо" в сезоне?  Абсолютно точно.

Здесь много говорить не надо.  Я думаю, главное здесь осознание каждого футболиста, тренерского штаба, что за матч предстоит.  Поэтому слова мотивации тут лишние.  Либо внутри и в голове игрок осознает, что для него значит этот матч, либо нет», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Москве.  С прогнозом на эту игру можете ознакомиться по ссылке.