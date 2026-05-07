Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о предстоящем ответном матче Кубка России против «Краснодара».

«Самый важный матч в карьере? Конечно, да. Для "Динамо" в сезоне? Абсолютно точно.

Здесь много говорить не надо. Я думаю, главное здесь осознание каждого футболиста, тренерского штаба, что за матч предстоит. Поэтому слова мотивации тут лишние. Либо внутри и в голове игрок осознает, что для него значит этот матч, либо нет», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Москве.