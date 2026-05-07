Агент защитника турецкого «Антальяспора» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев высказался о будущем россиянина.

Георгий Джикия
Георгий Джикия globallookpress.com

«Задержка по зарплате?  В Турции это обычная история.  Время от времени задержки бывают, но потом все долги закрывают.  И потом опять могут задерживать на месяц‑другой, но неправильно говорить о том, что задолженность длится на постоянной основе и ребятам не платят деньги.

Возвращение в Россию?  Вопрос в том, какое будет предложение.  Всё зависит от задач, которые будут стоять перед клубом.  Сейчас команда во второй восьмерке, а на следующий сезон рассчитывать быть выше», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 32-летний Джикия принял участие в 17 матчах, в которых забил два гола и заработал четыре желтые карточки.