Агент защитника турецкого «Антальяспора» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев высказался о будущем россиянина.

«Задержка по зарплате? В Турции это обычная история. Время от времени задержки бывают, но потом все долги закрывают. И потом опять могут задерживать на месяц‑другой, но неправильно говорить о том, что задолженность длится на постоянной основе и ребятам не платят деньги.

Возвращение в Россию? Вопрос в том, какое будет предложение. Всё зависит от задач, которые будут стоять перед клубом. Сейчас команда во второй восьмерке, а на следующий сезон рассчитывать быть выше», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 32-летний Джикия принял участие в 17 матчах, в которых забил два гола и заработал четыре желтые карточки.